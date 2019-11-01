Анкара, , 16:38 — REGNUM Турецкое новостное агенство Anadolu Ajansı опубликовало статью председателя исследовательского центра TRT World доктора Тарика Шаркави, который отметил, что заявления, вдохновляемые Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом в духе того, что, якобы, проводимая Турцией на северо-востоке Сирии операция «Источник мира» стала «агрессией на суверенитет арабского государства», являются примером двуличности упомянутых стран.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, доктор Тарик Шаркави считает, что сложившаяся после событий Арабской весны эта антидемократическая ось замешана в агрессии против многих народов. Без каких-либо правомерных оснований она изолировала Катар и, усугубляя конфликты в Сирии, Сомали, Ливии и Йемене, бомбила гражданское население, а также поддерживала террористические организации, в Сирии — Рабочую партию Курдистана и Отряды народной обороны, а в Йемене — «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению эксперта, Турция является естественным союзником арабского мира. Это сила, работающая в мире, полном проблем и опасностей, ради его же блага, продвигая ориентированную на ценности внешнюю политику. Поэтому ложь и сфабрикованные истории антидемократической оси не должны вводить кого-либо в заблуждение. Как говорится, «солнце ситом не закрыть».