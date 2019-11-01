* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:35 — REGNUM 31 октября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что обмен пленными между Соединенными Штатами Америки и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен быть осуществлен, если это поспособствует установлению мира в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава афганского правительства сделал это заявление в ходе телевизионного интервью.

Главное исполнительное лицо подчеркнул, что при принятии решения об обмене пленными нужно руководствоваться прежде всего соображениями мира, и если обмен отвечает целям мирного процесса, то необходимо сделать все возможное, чтобы это произошло.

Ранее ряд источников сообщил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласно отпустить двух американских профессоров, если в свою очередь будет освобождено 80 сторонников группировки, включая лидеров «сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Анаса Хаккани и Хафиза Рашида.