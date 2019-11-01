Анкара, , 16:42 — REGNUM На северо-востоке Сирии на восточном берегу Евфрата подразделения турецких и российских вооружённых сил начали проведение первого совместного патрулирования в рамках работ по созданию зоны безопасности, инициированных турецкой операцией «Источник мира», в настоящий момент приостановленной.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, колонна бронетехники Вооружённых сил Турции под турецкими флагами через границу выдвинулась навстречу российским военнослужащим для участия в совместном патрулировании местности из деревни Севимли, расположенной в 20 километрах западнее района Кызылтепе турецкой провинции Мардин.

По имеющимся данным, российские и турецкие подразделения проводят патрулирование в сельской местности Дербесийе, в соответствии с соглашением лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. За событиями на упомянутой сирийской территории пристально следят представители СМИ.