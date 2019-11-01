Копенгаген, , 16:11 — REGNUM Представители датской партии «Консерваторов» предложили Фолькетингу ввести этап собеседования для тех, кто претендует на получение датского гражданства.

«Мы считаем, что власти должны убедиться в том, что те лица, которые вскоре станут датскими гражданами, поддерживают нашу демократию и наши ценности. За последние годы мы могли наблюдать, что государство выдавало паспорт и тем, кто этого не делает. Тем, кто, например, воюет на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил представитель консерваторов по вопросам гражданства Расмус Ярлоу. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Партия предлагает ввести систему по типу судебной, при которой претендент на гражданство должен был бы изначально явиться на собеседование. «Мы осознаем, что это сделает процесс более субъективным, однако невозможно установить четкие критерии того, достоин ли тот или иной человек датского гражданства или нет. Именно поэтому мы предлагаем ввести собеседование», — добавил политик.

В настоящее время у партии нет какой-либо конкретной модели предлагаемого интервью, однако консерваторы призывают правительство рассмотреть эту идею.