Копенгаген, , 16:09 — REGNUM Депутат от датской партии «Венстре» в Фолькетинге Карстен Лауритцен заявил, что выступает против повышения министерских зарплат.

«Мы не ставим себе целью ухудшить уровень жизни тех, кто занимается политикой, но и повышать его мы не намерены. Кто-то должен это сказать: должность министра требует от человека полной отдачи, и глава ведомства должен получать такую зарплату, которая соответствует его работе», — написал политик в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Карстен Лауритцен также добавил, что партия «Венстре» согласна с заявлением премьер-министр Метты Фредериксен о том, что нынешнее правительство еще не заслужило повышенной зарплаты.