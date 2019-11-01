Ашхабад, , 15:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил жителей республики с 26-й годовщиной введения в обращение национальной валюты — манат, сообщает 1 ноября агентство «Туркмения сегодня».

Глава государства пообещал уделять особое внимание совершенствованию денежно-кредитной политики Туркмении. Он пообещал также продолжить оказывать помощь экспортоориентированным отраслям экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Туркмении ужесточили требования по вывозу национальной валюты за рубеж. В частности, таможенники требуют задекларировать даже небольшие суммы в размере 1 тыс. мантов (18,3 тыс. рублей). Меры приняты из-за участившихся случаев массового вывоза манатов.

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