Москва, , 15:55 — REGNUM Заявления украинской стороны об обязанности РФ выплатить средства на восстановление Донбасса после окончания военных действий лишь отдаляют жителей региона от центральной части Украины. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что РФ обязана выплатить Украине репарации на восстановление региона после окончания военных действий. При этом он не уточнил размер необходимой для восстановления Донбасса суммы.

«Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий требует от РФ репараций за Донбасс. Перепутал понятия. Это не Россия напала на юго-восток Украины, это Киев начал братоубийственную гражданскую войну, объявив также экономическую блокаду ДНР и ЛНР», — заявил Слуцкий.

По его словам, такой «дешевый торг на крови» лишь отдаляет жителей Донецка и Луганска от Киева и центральной части Украины.

«Подобные заявления также служат негативным фоном для организации нового саммита в «нормандскими формате», поскольку, по сути, ещё раз демонстрируют неготовность киевских властей к диалогу с республиками Донбасса», — отметил Слуцкий.

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