Ташкент, , 15:53 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня днём, 1 ноября, прибыл в Ташкент. В аэропорту его встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, первый замминистра иностранных дел страны Илхомжон Неъматов и хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

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Главы правительств двух стран провели короткую встречу в зале прилётов. Большая часть беседы прошла в закрытом от прессы режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в столице Узбекистана примет участие в заседании Совета глав правительств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 2 ноября. Также российский премьер-министр проведёт ряд двусторонних встреч.