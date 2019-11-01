Киев, , 15:57 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело против депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Софии Федины и волонтёра Алёны Самбул, известной под псевдонимом «Маруся Зверобой», сообщил 1 ноября депутат Верховной рады от «Слуги народа» Александр Качура на своей странице в социальной сети Facebook.

«Передайте кто-то Зверобой и Федине номер уголовного производства, относительно их призывов к убийству человека и свержению государственной власти», — написал депутат, выложив также фотографию с номером уголовного дела.

Напомним, ранее Федина со своей подругой организовала интернет-трансляцию, где помимо оскорблений президента Украины Владимира Зеленского звучали открытые угрозы в его адрес.

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