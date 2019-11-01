Волгоград, , 15:54 — REGNUM В Соединенных Штатах игнорируют призывы российской стороны об оказании медицинской помощи российскому летчику Константину Ярошенко, находящемуся в тюрьме в США. Данное заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в Волгограде на международном форуме «Диалог на Волге» 1 ноября.

«Мы требуем от США прекратить издевательства и вернуть Ярошенко домой», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Она заявила, что Ярошенко страдает хроническими заболеваниями, но несмотря на все призывы необходимую медицинскую помощь не получает.

Захарова также отметила, что российский летчик осужден несправедливо. Она рассказала, что обвинение было основано на данных подставных агентов. А отношение к гражданину России она расценила, как «грубое нарушение основополагающих международно-правовых и гуманитарных норм».

Как передавало ИА REGNUM, Константина Ярошенко суд в США приговорил к 20 годам заключения в 2011 году. Летчика обвинили в контрабанде наркотиков. Сам он отрицает свою вину. Его жена ранее сообщила, что тюремные врачи отказываются помогать Ярошенко, так как для его лечения необходима серьезная операция.