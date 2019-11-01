Волгоград, , 16:04 — REGNUM Новые провокации, о якобы имевших место в Сирии применениях химического оружия против мирных жителей, готовит совместно с террористами псевдогуманитарная организация «Белые каски». Об этом 1 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает ООН, «белокасочники» вместе с террористами готовят новые химические провокации в Сирии», — заявила Захарова и добавила, что при этом преследуется очевидная цель — подорвать политический процесс урегулирования сирийской ситуации.

Кроме этого, официальный представитель МИД рассказала, что в настоящее время «Белые каски» действуют под Идлибом и сотрудничают с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также Захарова отметила, что на фоне этого решение США о выделении $4,5 млн для поддержки организации «Белые каски» — это проявление двойных стандартов в борьбе с террористической угрозой.

«Хотелось бы еще раз подчеркнуть неприемлемость подобных шагов, которые граничат с пособничеством террористам», — сказала Захарова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов проведет 6 ноября в Москве встречу с заместителем главы МИД Японии Такэо Мори, на которой будут обсуждаться вопросы мирного договора между двумя странами.