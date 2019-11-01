Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, принявший участие в расширенном заседании президиума Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» в Светлогорске Калининградской области, предложил не ограничивать оплату лечения пострадавших в ДТП по ОМС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 1 ноября.

Также донской глава внёс предложения по эффективности работы санитарной авиации.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области предложил разработать типовые проекты строительства ФАПов и врачебных амбулаторий, а также поднял вопрос обеспечения транспортной доступности медучреждений в сельских территориях.

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