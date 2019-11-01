Киев, , 15:56 — REGNUM В текущем году министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр обороны Андрей Загороднюк не встретятся с представителями НАТО, поскольку проведение подобных встреч заблокировано венгерской стороной. Об этом заявил Пристайко 1 ноября, сообщило издание Liga.net.

«В связи с тем, что до сих пор не решена ситуация с венгерской стороной, наши заседания на уровне президента, премьер-министра и министра были заблокированы. Ни я, ни Андрей Загороднюк не можем встретиться с нашими партнерами в Альянсе», — рассказал министр.

Пристайко рассказал, что на прошлой неделе был на встрече министров стран НАТО в Брюсселе, однако присутствовал там лишь как участник комиссии «НАТО — Афганистан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО, касающееся Украины. В МИД Венгрии заявили, что вето было наложено в знак протеста против притеснения прав венгерского этнического меньшинства, которое проживает в Закарпатье.

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