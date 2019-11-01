Москва, , 15:38 — REGNUM Заявление в Киеве о «репарациях» не является удачным. Подобное мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных», — заявил журналистам представитель Кремля.

Он подчеркнул, что конфликт является внутриукраинским, и попросил не забывать того, где Донбасс находится, и кто там начал военные действия. Песков не отверг возможности участия России в восстановлении пострадавшего региона, но это будет зависеть от ситуации с урегулированием конфликта в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что на восстановление Донбасса Россия обязана выплатить Киеву «репарации». В Госдуме данную идею назвали «идиотской».