Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Бывший генеральный директора «Рустави 2» Ника Гварамия вызван в прокуратуру 1 ноября. В прокуратуре сообщили, что бывшему гендиректору телекомпании будет предъявлено новое обвинение.

Гварамия должен явиться в Генпрокуратуру в 19:00.

«В рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании «Рустави 2», присвоении ее средств в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества путем мнимой или/и притворной сделки, сегодня в 19:00 в Генпрокуратуру Грузии для предъявления нового обвинения вызван бывший генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия»

Напомним, что журналист «Рустави 2» Георгий Габуния обрушил на президента России поток нецензурной брани в начале одной из своих традиционных передач, которая вышла в эфир «Рустави 2» на фоне проходивших в Тбилиси после событий 20−21 июня антироссийских акций протеста. Тогда еще занимавший пост гендиректора телекомпанииНика Гварамияв своих комментариях случившегося морально поддержал и «понял» поступок Габуния, но учел возмущение грузинского общества и критику западных партнеров и на время приостановил полномочия журналиста.

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