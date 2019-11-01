Тбилиси, 1 ноября 2019, 15:28 — REGNUM Бывший генеральный директора «Рустави 2» Ника Гварамия вызван в прокуратуру 1 ноября. В прокуратуре сообщили, что бывшему гендиректору телекомпании будет предъявлено новое обвинение.
Гварамия должен явиться в Генпрокуратуру в 19:00.
Напомним, что журналист «Рустави 2» Георгий Габуния обрушил на президента России поток нецензурной брани в начале одной из своих традиционных передач, которая вышла в эфир «Рустави 2» на фоне проходивших в Тбилиси после событий 20−21 июня антироссийских акций протеста. Тогда еще занимавший пост гендиректора телекомпанииНика Гварамияв своих комментариях случившегося морально поддержал и «понял» поступок Габуния, но учел возмущение грузинского общества и критику западных партнеров и на время приостановил полномочия журналиста.
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