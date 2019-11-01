Киев, , 15:30 — REGNUM Официальный Киев выполняет все договорённости, которые необходимы для проведения саммита в «нормандском» формате и сейчас дата новой подобной встречи зависит от России. Об этом 1 ноября в ходе брифинга заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, трансляция брифинга велась пресс-службой украинского правительства.

«Действительно сейчас зависит от российской стороны больше, потому что мы с вами выполняем те договорённости, которые были достигнуты», — заявил глава украинского МИД.

Также он отметил, что договорённостей в ходе предыдущего «нормандского» саммита было две — признание «формула Штайнмайера» и разведение сил и средств на трёх участках на линии соприкосновения в Донбассе.

«Как вы поняли, сегодня мы подходим к разведению на последнем, третьем участке. То есть, в принципе, мы создаём все необходимые условия», — сказал Пристайко и добавил, что Берлин, Париж и Киев готовы к проведению новой встречи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что дата саммита в «нормандском формате» на высшем уровне пока даже не обсуждалась.