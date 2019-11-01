Ташкент, , 15:21 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $2,6 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

1 ноября в Ташкенте глава правительства Казахстана Аскар Мамин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Мамин отметил, что отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Ташкенте состоится заседание глав правительств стран — участниц Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Участники заседания обсудят вопросы сотрудничества в сфере информационных технологий.

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