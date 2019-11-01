Киев, 1 ноября 2019, 15:24 — REGNUM Дата начала разведения войск в районе населённого пункта Петровское на линии соприкосновения с ДНР будет пересмотрена, заявил 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщило информационное агентство УНИАН.
Чиновник утверждает, якобы 30 октября на данном участке были зафиксированы обстрелы.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, украинские националисты намерены помешать отводу ВСУ от линии соприкосновения, для этого они свозят в район разведения людей и обустраивают там тренировочный лагерь.
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