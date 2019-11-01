Киев, , 15:24 — REGNUM Дата начала разведения войск в районе населённого пункта Петровское на линии соприкосновения с ДНР будет пересмотрена, заявил 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщило информационное агентство УНИАН.

Чиновник утверждает, якобы 30 октября на данном участке были зафиксированы обстрелы.

«Действительно, обстрелы были, и поэтому мы ожидаем пересмотра (даты начала разведения войск — ИА REGNUM), потому что мы идём (начинаем разведение — ИА REGNUM) после семи дней без обстрелов», — рассказал Загороднюк.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, украинские националисты намерены помешать отводу ВСУ от линии соприкосновения, для этого они свозят в район разведения людей и обустраивают там тренировочный лагерь.

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