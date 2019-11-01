Идлиб, Сирия, , 15:15 — REGNUM Российские Воздушно-космические силы 31 октября 2019 года нанесли мощный авиаудар по объекту террористов в сирийской провинции Идлиб. Удар с воздуха фактически стёр с лица земли склад оружия боевиков. Несколько громких взрывов были слышны по всему прилегающему району. Объект находился в городе Даркоуш.

Склад принадлежал группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая контролирует почти всю территорию этой провинции. Пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

По сообщениям местных наблюдателей, российская авиация в последнее время проявляет гораздо более высокую активность в небе над Большим Идлибом. С середины октября 2019 года ВКС РФ нанесли более 40 авиаударов по южной и западной части провинции Идлиб.

Как правило, этим ударам предшествует тщательная подготовка. Подтверждение координат объектов террористов проводится, в том числе, силами наземной разведки и местных активистов.

Как известно, операцию по освобождению региона Большого Идлиба Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ начала 6 мая 2019 года. На момент начала этой военной операции на территории провинции Идлиб и прилегающих к ней районах находилось, по оценкам Генерального штаба Вооруженных сил РФ, около 40−45 тысяч боевиков. Чтобы «перемолоть» такое количество террористов, нужно время. Решающую роль в снижении боевого потенциала террористических организаций играют российские Воздушно-космические силы.