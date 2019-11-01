Херсон, Украина, , 15:23 — REGNUM Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск. Об этом сообщил Генштаб вооружённых сил Украины 1 ноября на своей официальной странице в Facebook.

В заявлении военного ведомства отмечается, что на полигоне были произведены пуски 20 ракет комплексов С-300, «Бук» и С-125 «Нева» по воздушным, наземным, надводным и электронным целям.

Учения планируется проводить до 4 ноября.

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