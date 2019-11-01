Киев, , 15:12 — REGNUM Заводы украинского госпредприятия «Укрспирт» контролируют криминальные группы. Об этом 1 ноября в Тернополе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Хотел бы сразу перейти к главному делу — криминальным схемам «Укрспирта»… Их объединили, чтобы была теневая история. Сейчас их контролируют криминальные группы. Мне говорят, что на Тернопольщине все знают эти криминальные группы. А ещё мне говорят, что правоохранительные органы тоже «крышуют» всё это… В какой они области, чтобы я понял, мы об одних и тех же говорим? Не можете сказать?» — спросил Зеленский у ранее исполнявшего обязанности губернатора Тернопольской области Ивана Крысака.

Бывший и.о. губернатора также проинформировал президента, что сегодня в области работает «четыре из 11 заводов» госпредприятия «Укрспирт».

«Они работают 20−30 дней в год. Есть заводы, которые работают максимум полгода. Есть такие, что не работают пять-шесть лет. Проблемы начались пять-шесть лет назад после того как заводы объединили», — напомнил Крысак.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня 1 ноября президент Украины Зеленский осуществляет рабочую поездку в Тернопольскую область. Глава государства представил коллективу облгосадминистрации нового губернатора, которым назначен Игорь Сопель.