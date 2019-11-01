Лусака, , 15:20 — REGNUM Первый президент Замбии после обретения страной независимости Кеннет Каунда выступил против реализации крупномасштабного проекта по добыче меди внутри одного из крупнейших национальных парков страны. Об этом передает ВВС Africa.

В своем заявлении Каунда сказал, что «предлагаемая добыча полезных ископаемых в центре национального парка представляет собой самую большую в истории угрозу для нетронутой дикой природы, которая пережила столетия испытаний и поддержала поколения замбийцев».

Напомним, что в 2014 году правящая партия «Патриотический фронт» дала согласие на проведение горных работ в национальном парке Нижняя Замбези, что было оспорено в суде защитниками природных ресурсов. Но на прошлой неделе Верховный суд страны постановил, что проект по разработке карьера по добыче меди должен осуществляться в парке, который расположен в 174 км к юго-востоку от столицы страны, Лусаки.

Приговор был отклонен многими защитниками природы, в том числе Всемирным фондом природы, а онлайн-петиция собрала более 5000 подписей.

Парк Нижняя Замбези, насчитывающий более 400 видов птиц, занимает площадь 4092 кв. км и расположен напротив национального парка Зимбабве «Мана-пулс», который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.