Ташкент, , 15:10 — REGNUM Между Киргизией и Афганистаном наблюдаются низкие торговые показатели. Об этом 1 ноября заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает издание 24.kg.

Председатель правительства республики встретился с коллегой из Афганистана Абдуллой Абдуллой в рамках рабочего визита в Ташкент, где проходит саммит глав правительств стран ШОС.

Абылгазиев выразил надежду на то, что выборы в Афганистане позволят обеспечить стабильность в регионе. Премьер-министр Киргизии выразил также уверенность в том, что странам удастся нарастить торгово-экономическое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября экспедиция из Киргизии доставила гуманитарную помощь этническим киргизам, проживающим на Малом и Большом Памире на территории Афганистана.