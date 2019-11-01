Киев, , 15:40 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины демонстрирует нежелание видеть Донбасс в составе страны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, сообщил 1 ноября телеканал 112.ua.

Парламентарий прокомментировал высказывания Владислава Криклия о восстановлении инфраструктуры ДНР и ЛНР за счёт «репараций» выплаченных Украине Россией.

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«Я думаю, что в нормальной стране после такого заявления министр просто ушел бы в отставку, а если бы он сам не хотел уходить, его отправил бы в отставку парламент», — сказал Волошин.

По его словам, если бы министр хотел остановить гражданскую войну в Донбассе, то наоборот, говорил бы о готовности отдать жителям региона последнюю рубашку.

«Когда человек говорит про репарации, это говорит о том, что он просто не хочет, чтобы Донбасс был в составе Украины», — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ране мэр Горловки Иван Приходько напомнил Украине, что в переговорах по Донбассу она является проигравшей стороной, поскольку Минские соглашения были подписаны в 2015 году по итогам нескольких крупных поражений ВСУ в Донбассе.

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