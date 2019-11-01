Киев, , 15:00 — REGNUM Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин считает, что отдельные регионы Донбасса смогут сами профинансировать своё восстановление, без финансовой помощи со стороны Украины. Соответствующее заявление Волошин сделал 1 ноября в кулуарах Верховной рады, комментируя заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что Россия должна будет выплатить репарации на восстановление Донбасса.

«Очень скоро, учитывая, что там есть и шахты, и заводы, и другие предприятия, может так быть, что Донбассу для восстановления не понадобятся украинские деньги», — сказал Волошин.

При этом Волошин отметил, что Кремль не отказывается от участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Он считает, что Киев должен создать «международный фонд реконструкции» под координацией ООН.

«Восстановление Донбасса обойдется в гораздо большую сумму, чем может себе позволить украинский бюджет. Более того, никто из наших европейских партнеров и Российская Федерация не отрицают практическую возможность вкладывать средства в восстановление этой территории. Но когда господин Криклий… начинает рассказывать о выплате нам каких-то репараций, это говорит о том, что человек не хочет, чтобы: а) Донбасс был в составе Украины, б) чтобы какие-то деньги шли на эти территории», — полагает Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября министр инфраструктуры Украины Криклий заявил, что Кремль должен выплатить Киеву репарации на восстановление разрушенной инфраструктуры отдельных регионов Донбасса. В свою очередь, Украина восстановит подконтрольные ей на данный момент территории областей. При этом министр не назвал точную сумму, необходимую для восстановления региона.