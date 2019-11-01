Тбилиси, , 14:59 — REGNUM На основании распоряжения премьер-министра Георгия Гахария в Грузии создан межведомственный совет существенного пакета НАТО—Грузия, сообщает 1 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Главой совета назначен первый заместитель министра обороны, в состав войдут заместители глав МИД, МВД и начальник пограничной полиции Грузии. Полномочия секретариата Совета будет осуществлять представитель Департамента координации и мониторинга существенного пакета НАТО—Грузия Департамента международных отношений и евроатлантической интеграции министерства обороны Грузии.

В соответствии с постановлением главы правительства, Совет призван планировать мероприятия, которые будут осуществляться в рамках существенного пакета НАТО—Грузия, координировать и контролировать их выполнение.

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