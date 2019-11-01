Москва, , 15:51 — REGNUM В России откроют инженерный центр для создания совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, его филиал будет расположен в Шанхае. Об этом 1 ноября рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Совет директоров CRAIC, совместного предприятия России и Китая по программе широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, утвердил создание инженерного центра в России», — приводит слова Мантурова «Российская газета».

Также он отметил, что в Шанхае будет расположен филиал данного инженерного центра, в котором будет происходить окончательная сборка самолетов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября главный конструктор самолёта CR929 от российской стороны Максим Литвинов рассказал, что первый испытательный полёт российско-китайского пассажирского лайнера CR929, как ожидается, состоится в 2023 году.