Ульяновск, , 14:55 — REGNUM В Ульяновской области меняют структуру контрольно-надзорной деятельности. Планируется создать единый орган, которому будут переданы данные полномочия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По словам главы региона Сергея Морозова, контрольно-надзорная деятельность будет переформатирована. Предполагается создание единого органа, который «будет заниматься контрольно-надзорной и регуляторной деятельностью». В том числе на него будет возложена функция регуляторной гильотины и оценки регулирующего воздействия. Морозов также заявил, что в каждом муниципалитете должны появиться уполномоченные по контрольно-надзорной и тарифной регуляторной деятельности.

Власти уверены, что будет сформирован «мощный институт общественного контроля» в части тарифного регулирования. Планируется создать департамент, который будет контролировать установление тарифов «в режиме реального времени посредством созданной информационной системы».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Сергей Морозов выделил три основных направления, которыми займётся «обновлённое правительство». Будут разработаны три основных программных блока: «Достаток», «Забота» и «Порядок». Также губернатор заявил о «переформатировании правительства»: так, посты главы региона и премьер-министра будут совмещены, а парламент получит полномочия по внесению «альтернативных кандидатур» на замещение постов в правительстве.