Бишкек, , 14:54 — REGNUM Киргизская делегация приняла участие в заседании комитета Всемирной торговой организации по специфическим обязательствам по услугам, проходившем в штаб-квартире ВТО Женеве. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба министерства экономики.

На мероприятии обсудили тему оптимизации и имплементации обязательств в сфере видов поставок услуг, а также проработали вопросы по мониторингу исполнения правил организации.

Представители Киргизии выступили за усиление прозрачности в вопросах регулирования условий ведения трудовой деятельности киргизстанскими трудовыми мигрантами в сфере услуг на территории других стран-членов ВТО.

Также киргизские делегаты заявили о необходимости внесения ясности и транспарентности в правила международной торговли в рамках Всемирной торговой организации.