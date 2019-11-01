Волгоград, , 16:24 — REGNUM США прикрывают контрабанду нефти из Сирии предлогами борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Волгограде на международном форуме «Диалог на Волге» 1 ноября.

«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 млн долларов в месяц», — сказала представитель дипломатического ведомства.

Напомним, ранее в воровстве нефти США обвинило Минобороны РФ. В подтверждении данного обвинения в военном ведомстве предъявили снимки космической разведки, на которых были бензовозы, которые прикрывает авиация США.