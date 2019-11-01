Москва, , 14:51 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») надеется что президент Украины Владимир Зеленский не повторит ошибок предшественников и будет действовать в интересах своей страны. Об этом Поклонская заявила 1 ноября, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о намерении обязать Россию платить за восстановление Донбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поклонская напомнила, что поиском чужой вины во внутренних проблемах Украины занималась администрация прежнего президента Петра Порошенко, а раскол и гражданская война произошли из-за амбиций нескольких человек, рвавшихся к власти. Депутат Госдумы предложила скинуться на восстановление Донбасса тем, кто действительно виновен в конфликте.

Она также выразила надежду, что новый президент Украины и его команда не пойдут по пути своих предшественников.

«Я надеюсь на то, что Владимир Зеленский сможет проявить себя как настоящий лидер своего народа и будет действовать в интересах страны, а не уподобляться стремительно меняющимся министрам, делающим смешные заявления о «репарации». Наши страны заинтересованы в скорейшем прекращении военного конфликта в Украине и нормализации братских отношений», — заявила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий 31 октября в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина не намерена восстанавливать разрушенные города Донбасса за свой счёт, заявив, что в восстановление территорий нужно вложить часть неких «репараций» от России.

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