Москва, 1 ноября 2019, 14:51 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») надеется что президент Украины Владимир Зеленский не повторит ошибок предшественников и будет действовать в интересах своей страны. Об этом Поклонская заявила 1 ноября, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о намерении обязать Россию платить за восстановление Донбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Поклонская напомнила, что поиском чужой вины во внутренних проблемах Украины занималась администрация прежнего президента Петра Порошенко, а раскол и гражданская война произошли из-за амбиций нескольких человек, рвавшихся к власти. Депутат Госдумы предложила скинуться на восстановление Донбасса тем, кто действительно виновен в конфликте.
Она также выразила надежду, что новый президент Украины и его команда не пойдут по пути своих предшественников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий 31 октября в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина не намерена восстанавливать разрушенные города Донбасса за свой счёт, заявив, что в восстановление территорий нужно вложить часть неких «репараций» от России.
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