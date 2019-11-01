Москва, , 14:50 — REGNUM Логика турецкого генерала выглядит довольно слабо, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова генерал-майора ВС Турции в отставке о неизбежности Третьей мировой войны.

«Например, неизбежность Третьей мировой войны он обосновывает ростом расходов на вооружения. Хотя эти расходы росли практически всё время после окончания Второй мировой войны, лишь изредка переживая откаты, а до Третьей мировой войны дело так и не дошло, поскольку риск применения ядерного оружия даже самых агрессивных ястребов заставляет проявлять сдержанность. Так что расходы на вооружение, сделанные в своё время СССР, скорее, помешали новой мировой войне случиться.

Нынешний рост расходов на вооружение носит технический характер. Россия и страны Запада, в период после распада СССР по разным причинам расходы на вооружение снизившие, сейчас проводят модернизацию своих арсеналов, чтобы отразить в них технические инновации и заменить устаревшие элементы. Китай и Индия, в последние десятилетия существенно увеличившие свой экономический и политический вес, просто приводят армии в соответствие этому весу.

В качестве причины войны эксперт также называет борьбу за ресурсы, но как раз Африку и Южную Америку, где ресурсов много и они не защищены серьезными вооруженными силами, он из театра будущей войны исключает, считая, что основная борьба развернется в Европе, где как раз ресурсов немного.

Несомненно, что причины начать борьбу за силовое перетряхивание баланса весов в мировой политике у США есть довольно весомые, страна постепенно утрачивает свою гегемонию, на которой держится её финансовое и технологическое доминирование.

Но именно наличие нескольких центров силы даже без учета фактора ядерного оружия даёт надежду на то, что до прямого столкновения ведущих держав дело не дойдет. Никто не заинтересован в усилении любой из сторон. Если Китай нападет на Россию, США будут вынуждены помогать России, если США нападут на Китай, Россия вынуждена будет помогать Китаю», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей книге «Третья мировая война» генерал-майор ВС Турции в отставке Осман Памукоглу написал, что Третьей мировой войны избежать не удастся, и главными её участниками станут Россия, Китай и США.

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