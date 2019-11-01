Ростов-на-Дону, , 14:53 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, принявший участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ в Светлогорске Калининградской области, поднял вопрос обеспечения транспортной доступности медучреждений. Особенно эта проблема актуальна для сельской местности.

«Это невозможно без строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог. Денег региональных дорожных фондов не хватит», — обеспокоен Голубев.

Донской губернатор предложил наполнить региональные дорожные фонды с помощью передачи акцизов на нефтепродукты уже с 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовский губернатор предложил разработать типовые проекты строительства ФАПов и врачебных амбулаторий, что поможет не только сократить расходы на их проектирование, но и поможет ликвидировать высокий износ медучреждений первичного звена.

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