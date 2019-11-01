Одесса, Украина, 1 ноября 2019, 14:51 — REGNUM Вместо барельефа маршалу Георгию Жукову на здании военкомата в Одессе повесят мемориальную табличку, посвящённую боевикам ВСУ, погибшим в Донбассе. Об этом, как передает «Радио Свобода», заявила представитель военкомата Анастасия Илияш.
По словам журналистов, сейчас демонтированный барельеф находится в квартире одного из вандалов, который его ломал.
Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал происшествие:
Как сообщило ИА REGNUM, ранее члены радикальной группировки самовольно снесли барельеф Жукова, установленный в память о пребывании маршала в Одессе.
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