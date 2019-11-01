Одесса, Украина, , 14:51 — REGNUM Вместо барельефа маршалу Георгию Жукову на здании военкомата в Одессе повесят мемориальную табличку, посвящённую боевикам ВСУ, погибшим в Донбассе. Об этом, как передает «Радио Свобода», заявила представитель военкомата Анастасия Илияш.

По словам журналистов, сейчас демонтированный барельеф находится в квартире одного из вандалов, который его ломал.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал происшествие:

«Ситуация с демонтажем барельефа маршалу Жукову — это откровенный плевок в лицо одесситам. В первую очередь потому, что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города».

Как сообщило ИА REGNUM, ранее члены радикальной группировки самовольно снесли барельеф Жукова, установленный в память о пребывании маршала в Одессе.

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