Сеул, , 14:40 — REGNUM Ожидается, что спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун на следующей неделе посетит Москву. Об этом сообщает издание Hankyung.com.

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В российской столице Ли До Хун проведёт переговоры с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, с которым обсудит ситуацию на Корейском полуострове.

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Также планируется, что южнокорейский спецпредставитель примет участие в Московской конференции по нераспространению, которая состоится 7−9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Вашингтон призвал Пхеньян возобновить переговоры по денуклеарезации Корейского полуострова. Ранее представитель МИД Северной Кореи Чанг Иль Хун заявил, что Пхеньян выступает за полную ликвидацию ядерного оружия во всём мире, включая Корейский полуостров, но вынужден готовиться к любым обстоятельствам из-за политики США.

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