Абу-Даби, , 14:39 — REGNUM Александр Лукашенко прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В состав белорусской делегации вошли высокопоставленные чиновники, среди которых куратор восточного направления, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

Александр Лукашенко в ОАЭ President.gov.by

О начале визита 1 ноября сообщила пресс-служба президента Белоруссии, отметив: «Контакты в предстоящие дни с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы и сотрудничества между двумя странами, так и состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который в сентябре текущего года впервые посетил Белоруссию с официальным визитом».

В повестке обсуждения — вопросы расширения торговых отношений, а также развитие инвестиционного сотрудничества в различных сферах. В каких именно сферах — в официальном сообщении не уточняется.

«Кроме того, с учетом сложившегося уровня взаимодействия, ОАЭ может выступать в качестве точки входа белорусских товаров и услуг на рынки других стран региона», — проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко анонсировал свой визит на Восток 30 октября. Тогда он рассказал о предложении руководства ОАЭ инвестировать в сельское хозяйство Белоруссии и организовать закупки продукции, а также сообщил, что отношения с восточными странами курирует его старший сын.

Читайте подробности: Лукашенко желает «ноги обмакнуть» в Персидский залив

Напомним, руководство Белоруссии давно прорабатывает вопросы диверсификации внешней торговли с целью снижения зависимости от российского рынка. С этой же целью прорабатывается диверсификация импорта нефти и газа.