Белград, , 14:39 — REGNUM Власти Сербии рассматривают возможность приобретения российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в кредит на долгосрочной основе. Об этом 1 ноября сообщает сербское издание «Вечерне новости» со ссылкой на источник.

«Не исключено, что в ближайшие месяцы пройдут переговоры с Москвой о приобретении этой системы ПВО (ЗРК С-400) в кредит на долгий период», — говорится в сообщении издания.

Также в нем отмечается, что возможность такого приобретения российских ЗРК сербские власти стали рассматривать после недавних совместных российско-сербских учений «Славянский щит — 2019», во время которых оно было крайне впечатлено эффективностью С-400.

Кроме этого, указывается, что все 14 самолетов ВВС Сербии, изображавших условного противника, были условно сбиты в ходе учений в течение трёх неполных минут с использованием 26 ракет, а также напоминается, что группа офицеров из Сербии уже прошла в России обучение по эксплуатации С-400.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что в мире стали лучше понимать ситуацию в Косове в результате деятельности президента Сербии Александра Вучича и его участии в одном из заседаний Совета Безопасности ООН, а также из-за общей политики союзников Сербии.