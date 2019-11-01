Лондон, , 14:35 — REGNUM В Британии крайне озабочены планами России по проведению испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Данной теме посвящена публикация в британском издании The Times. Об этом пишет «Российская газета».

Ракета РС-28 «Сармат» Michael — Nuclear silo

ИА REGNUM ранее сообщало, что лётно-конструкторские испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» начнутся в начале 2020 года.

Британское издание отмечает, что существующие системы ПРО не способны отразить удар МБР «Сармат». МБР «Сармат» в публикации названа «ракетой, которую невозможно остановить». The Times также отмечает, что в случае успешности испытаний ракета будет принята на вооружение уже в 2021 году.

Ракета «Сармат» идёт на замену МБР Р-36, которая на Западе получила прозвище «Сатана». Дальность полёта «Сармата» достигает 18 тысяч километров. Она может уничтожить всё живое на территории «размером с Техас или Францию», пишет The Times.

Особое беспокойство британских экспертов вызывает и тот факт, что МБР «Сармат» планируется использовать и как средство доставки гиперзвукового боевого блока «Авангард». Они считают, что «Авангард» — это серьёзный вызов для систем противоракетной обороны стран Запада, т.к. все они предназначены только для уничтожения баллистических ракет, летящих из верхних слоёв атмосферы.