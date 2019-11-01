Москва, , 14:32 — REGNUM В Госдуме назвали идиотской идею о «репарациях» Украине на восстановление Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

«Более идиотской и абсурдной идеи еще не звучало от новых властей Украины. Используя красивое слово «репарации», министр инфраструктуры Украины пытался продемонстрировать владение языком международного права, но вместо этого стал политическим посмешищем», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он напомнил, что Россия не является стороной конфликта украинских властей против Донбасса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.

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