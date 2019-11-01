Нур-Султан, , 14:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Габита Койшыбаева чрезвычайным и полномочным послом республики в Китае, сообщили 1 ноября в пресс-службе главы государства.

Ранее Койшыбаев занимал должность заместителя заведующего отделом внешней политики и международных связей администрации президента Казахстана.

Габит Койшыбаев родился 12 марта 1972 года в Алма-Ате. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, а в 1999 году — дипломатическую академию МИД Казахстана.

С 2009 по 2011 год работал советником и советником-посланником казахстанского посольства в КНР, а в 2011—2014 годах — генконсулом Казахстана в Шанхае.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября бывший посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел республики.

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