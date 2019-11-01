Сеул, , 14:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал поручение провести проверку всех вертолетов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на администрацию президента.

По их словам, данный указ связан с недавним крушением вертолета пожарной службы у островов Токто.

Известно, что многоцелевой вертолет Eurocopter EC225 Superpuma, упавший в море, был закуплен у франко-немецкой компании Airbus Helicopters в 2016 году. Отметим, что в распоряжении пожарной службы страны находится два вертолета данного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября вертолет пожарной службы Южной Кореи, перевозивший на борту семерых человек, потерпел крушение через 2−3 минуты после взлета с Токто.