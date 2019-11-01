Берлин, , 14:22 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель проведёт в Берлине 8 ноября переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом 1 ноября на брифинге сообщила представитель германского правительства Мартина Фитц.

«Также канцлер примет в пятницу (8 ноября) в 15:00 (17:00 мск) американского госсекретаря Майка Помпео в канцелярии», — рассказала Фитц.

Также она уточнила, что предметом обсуждения на переговорах станут отношения двух стран и актуальные вопросы международной политики.

Кроме этого, представитель правительства Германии заявила, что Майк Помпео встретится также с главой немецкого МИД и с министрами обороны и финансов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 октября госсекретарь США Майк Помпео во время своего выступления на вечере в Хадсоновском институте в Вашингтоне заявил, что будущее, которое предлагает всему миру Компартия Китая, не нужно ни ему, ни китайскому народу.