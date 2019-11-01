Сухум, , 14:16 — REGNUM Специалисты радиоэлектронной борьбы военной базы Российской Федерации в Абхазии нарушили управление войсками и наведение ракетного удара условного противника в ходе тактико-специального учения. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Метровый модуль РЛС из комплекса «Небо» Vitaly V. Kuzmin

Путем подавления радиосетей и навигации условного противника также была нарушена система связи передовых авианаводчиков на расстоянии до 200 км. Используя машины постановки помех «Лава» на базе автомобилей УАЗ «Патриот», военнослужащие нарушили сотовую связь «противника».

Всего в учении на специальном полигоне приняли участие более 100 военнослужащих, ими было задействовано около 15 единиц специальной военной техники радиоэлектронной борьбы, среди которых станции радиопомех «Житель» и «Синица».

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