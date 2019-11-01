Москва, , 14:07 — REGNUM Системы ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», разработку которых ведёт Россия, не вступают в противоречие с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заключённом между РФ и США. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

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Он добавил, что обе вышеназванные системы могут быть вписаны в договор в качестве нового типа межконтинентальных баллистических ракет, наличие которых ДСНВ предусматривает.

«Проблемы с тремя другими системами, которые при всём политическом желании сторон в договор войти не могут, потому что он написан таким образом, что он охватывает только МБР, БРПЛ и тяжёлые бомбардировщики», — приводит РИА Новости слова дипломата.

По словам Леонтьева, будет необходимо переписать половину текста, если придётся ещё что-то включить в этот договор.

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Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Его действие истекает в феврале 2021 года. Ранее Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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