Стамбул, Турция, , 14:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Стамбуле встречу с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Об этом 1 ноября сообщает администрация турецкого президента.

Также сообщается, что встреча в закрытом режиме для прессы во дворце Вахтеддин стартовала в 10:45 по местному времени (совпадает с мск) и пролилась в течение не менее одного часа.

Кроме этого, указывается, что во встрече принимали участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун и глава комитета по внешним связям парламента Турции Волкан Бозкыр. При этом последнего Турция предлагает в качестве кандидата на пост председателя следующей Генеральной Ассамблеи ООН.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 октября представители Южной Кореи при ООН рассказали, что с 2020 года в ООН могут учредить «Всемирный день голубого неба».