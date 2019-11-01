Ростов-на-Дону, , 14:03 — REGNUM В Ростовской области создано более 1 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), половина из них была обновлена за последние восемь лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 1 ноября.

«Ростовская область, в которой самая большая сеть фельдшерско-акушерских пунктов, начиная с 2011 года системно занимается их обновлением. За этот период обновлена половина — 501 из 1 тыс. 31 ФАПа, а также 38 врачебных амбулаторий на селе», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 31 октября в Светлогорске Калининградской области президент РФ Владимир Путинпровёл расширенное заседание президиума Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Накануне прошло обсуждение актуальных вопросов реализации нацпроекта «Здравоохранение» в тематических группах, которые возглавляют главы регионов.