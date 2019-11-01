* запрещённая в России организация

Киев, , 14:07 — REGNUM 39 депутатов Верховной рады Украины подписали письмо к членам Конгресса США, в котором встали на защиту неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Письмо датировано 30 октября и опубликовано на сайте украинского парламента.

В письме сказано, что попытки признать украинских радикалов террористической организацией «болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, защищающих страну от оккупантов».

Депутаты Рады утверждают, что не нашли в открытых источниках свидетельств того, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как-то причастен к терактам в Новой Зеландии, вербовке американских граждан в ряды группировки и других преступлениях, о которых сказано в письме конгрессменов к госсекретарю США Майку Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 40 конгрессменов США направили в Госдеп письмо, в котором призвали власти США признать «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористическим формированием.

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«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.