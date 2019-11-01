Киев, 1 ноября 2019, 13:46 — REGNUM Верховная рада Украины усовершенствует финансовый мониторинг за деятельностью бизнеса и физлиц, в частности пересмотрит критерии анализа и ареста счетов. Об этом 1 ноября в кулуарах Верховной рады заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев.
Он подтвердил, что в будущем правоохранительные органы также смогут «замораживать счета клиента», если «выявятся злоупотребления».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины внесло на рассмотрение парламента проект закона № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения». Документ призван усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга. При этом законопроект обязывает субъекта первичного финансового мониторинга без предварительного уведомления клиента заморозить активы, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием. В то же время четкие критерии привязки активов с терроризмом или его финансированием в проекте не определяются.