Киев, , 13:46 — REGNUM Верховная рада Украины усовершенствует финансовый мониторинг за деятельностью бизнеса и физлиц, в частности пересмотрит критерии анализа и ареста счетов. Об этом 1 ноября в кулуарах Верховной рады заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев.

«Есть существенные изменения, например, минимальная сумма для обязательного финансового мониторинга сегодня составляет 150 тыс ($6 тыс. — ред.). Она будет увеличена до 400 тыс ($16 тыс — ред.). Операции, которые обязательны для финансового мониторинга, имеют 17 критериев. Предлагается их снизить до четырех критериев. Предлагается облегчить финансовый мониторинг для простого бизнеса и людей, которые вряд ли легализуют деньги, добытые преступным путём. С другой стороны, (службы мониторинга — ред.) сконцентрируются на тех операциях, которые потенциально содержат в себе риски крупных злоупотреблений по легализации средств добытых преступным путём», — пояснил Гетманцев.

Он подтвердил, что в будущем правоохранительные органы также смогут «замораживать счета клиента», если «выявятся злоупотребления».

«Сегодня также существует эта процедура. Можно заблокировать средства на счету клиента. Это может сделать и субъект первичного финансового мониторинга, и субъект государственного финансового мониторинга. Таким образом, эта процедура существует, она совершенствуется», — рассказал Гетманцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины внесло на рассмотрение парламента проект закона № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения». Документ призван усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга. При этом законопроект обязывает субъекта первичного финансового мониторинга без предварительного уведомления клиента заморозить активы, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием. В то же время четкие критерии привязки активов с терроризмом или его финансированием в проекте не определяются.