Москва, , 13:44 — REGNUM В Госдуме выступили против каких-либо «репараций» Украине на восстановление Донбасса.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разбежались, хлопцы! Россия помогала и будет помогать родному Донбассу, нашим соотечественникам, которые живут в этом регионе. Но заплатить за развязанную войну придётся Киеву, притом сполна!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.

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