Ташкент, , 13:43 — REGNUM Секретари Советов безопасности России и Узбекистана Николай Патрушев и Виктор Махмудов подписали план сотрудничества между аппаратами Совбезов двух стран на 2020−2021 годы, сообщает 1 ноября издание UzDaily.

Консультации аппаратов прошли 31 октября в Ташкенте. Стороны обсудили вопросы безопасности и стабильности в Туркестане, в том числе ситуацию в Афганистане.

Кроме того, в рамках консультаций был поднят вопрос развития сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности с перспективой подписания межправительственного соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

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